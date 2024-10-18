Канада передасть Україні пакет допомоги на $47 мільйонів
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / Carlos Bezz
Канада планує надати Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 мільйона канадських доларів ($47 мільйонів).
Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає Reuters.
Він включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження.
Пакет допомоги, який також передбачає виділення коштів на підготовку українських військових, є частиною військового фінансування в обсязі 500 мільйонів канадських доларів ($362 мільйони), яке в липні виділив премʼєр-міністр Джастін Трюдо.
Минулого місяця Канада заявила, що передасть Україні 80 840 надлишкових малих ракет класу «повітря — поверхня» без бойової частини, а також 1 300 боєголовок до них.
З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Канада виділила 4,5 мільярда канадських доларів ($3,26 мільярда) на військову допомогу.