Google, Meta і TikTok видалили акаунти російського заводу, який обманом вербував жінок з Африки й змушував їх збирати дрони

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«Бабель»

Google, Meta і TikTok видалили акаунти в соціальних мережах, що належать промисловому заводу в російському Татарстані, який вербував молодих іноземок для виготовлення безпілотників для війни Росії в Україні.

Про це пише Associated Press.

Пости на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok були видалені після розслідування Associated Press, опублікованого 10 жовтня, в якому детально описувалися умови праці на заводі «Алабуга», де виробляють безпілотники і який перебуває під санкціями США і Великої Британії.

У відеороликах та інших публікаціях у соціальних мережах молодим жінкам, переважно з Африки, обіцяли безкоштовний квиток на літак до Росії та зарплату понад $500 на місяць після їхнього найму за програмою «Старт в Алабузі».

Але замість програми стажування в таких сферах, як готельно-ресторанний бізнес і громадське харчування, деякі з жінок лише після прибуття до Татарстану дізналися, що працюватимуть на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі іранських ударних безпілотників, які будуть запущені по Україні.

В інтервʼю AP деякі з жінок, які працювали в комплексі, скаржилися на довгі години під постійним наглядом, на невиконані обіцянки щодо заробітної плати та напрямів навчання, а також на роботу з їдкими хімікатами.

Технологічні компанії також видалили акаунти Алабузького політехнічного технікуму — професійного ліцею-інтернату для росіян у віці 16—18 років і вихідців із Центральної Азії у віці 18—22 років, який позиціонує своїх випускників як експертів з виробництва безпілотних літальних апаратів.

У цих акаунтів було щонайменше 158 344 підписників, а одна сторінка в TikTok набрала понад мільйон вподобань.