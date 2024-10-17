Прокурора Хмельницької області звільнили. Розслідування через інформацію про інвалідність 50 облпрокурорів триває

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Олексія Олійника звільнили з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Службове розслідування про отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває. Воно охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, але й інших органів прокуратури.

Що передувало

На початку жовтня суд взяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні. У них вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців і відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час обшуків Крупа намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування після того, як зʼявилася інформація про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

За кілька годин до цього видання «Цензор.НЕТ» зробило публікацію, у якій поіменно назвали 49 посадовців керівництва Хмельницької обласної прокуратури, що мають інвалідність другої групи. Рішення про це ухвалювала нібито головна лікарка медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа.