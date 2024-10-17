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Facebook / Cristiano Ronaldo

Нападник саудівського «Аль-Насра» і збірної Португалії Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним футболістом світу в сезоні 2024/25.

Про це пише журнал Forbes.

Forbes оцінив доходи Роналду в рекордні для футболу $285 мільйонів. З них $220 мільйонів — від клубу, а ще $65 мільйонів — від діяльності, що не повʼязана з футболом (наприклад, рекламні контракти).

Роналду — найпопулярніший футболіст у світі: нещодавно він першим у світі набрав мільярд підписників у соцмережах. Forbes зазначає, що серед усіх спортсменів, за якими журнал стежить із 1990 року, тільки боксер Флойд Мейвезер зміг заробити ще більше за один рік.

Друге місце в рейтингу посів форвард американського «Інтер Маямі» і збірної Аргентини Ліонель Мессі з доходом $135 мільйонів. Третім став нападник саудівського «Аль-Хіляль» і збірної Бразилії Неймар — його дохід оцінили у $110 мільйонів.

За оцінками Forbes, у сезоні 2024/25 десять найбільш високооплачуваних футболістів світу зароблять $983 мільйони. При цьому більшу частину з цієї суми отримають гравці з клубів Саудівської Аравії.