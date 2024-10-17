Європейська рада: Активи РФ мають залишатися замороженими до закінчення війни в Україні

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Twitter / @CharlesMichel

Заморожені російські активи мають залишатися знерухомленими до закінчення війни та компенсації заподіяної Україні шкоди.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, затверджених після завершення засідання 17 жовтня у Брюсселі.

Крім того, Європейська рада наголошує на важливості виконання зобовʼязань, ухвалених на червневому саміті G7 («Великої сімки») щодо кредиту Україні на $50 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ.

Лідери Євросоюзу рішуче засудили російські обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури України, а також напади на комерційні судна і руйнування портової інфраструктури.

Крім того, Європейська рада наголошує, що будь-які дії, які ставлять під загрозу безпеку ядерних обʼєктів, є неприйнятними, і вітає зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з моніторингу ситуації та надання допомоги в підтримці ядерної безпеки.

«МАГАТЕ закликає до подальшої інтеграції енергосистеми України з енергетичною мережею Європейського Союзу та до конкретних дій щодо цього. Європейська рада визнає важливу роль, яку відіграють держави-члени в сусідньому регіоні», — зазначили у висновках.

Крім того, Європейська рада зазначила, що військову підтримку надаватимуть за умови повного дотримання політики безпеки та оборони певних держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів ЄС.

Також Європейська рада закликає оперативно завершити роботу над Європейським фондом миру, який ще більше стимулюватиме надання військової підтримки Україні. Також лідери ЄС закликають збільшити військову підтримку і пришвидшити її доставку, зокрема систем ППО, боєприпасів і ракет.

Також у висновках наголосили на занепокоєнні щодо страти Росією українських військовополонених. Європейські лідери зазначають, що жоден злочин не має залишитись безкарним.

На засіданні Європейська рада засудила агресивну війну Росії проти України та підтвердила відданість Європейського Союзу у наданні постійної політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні «стільки, скільки буде потрібно, і так інтенсивно, як це потрібно».