Суд видав ордер на арешт експремʼєрки Бангладеш за її ймовірну причетність до злочинів проти людства під час протестів у країні

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Суд Бангладеш видав ордер на арешт колишньої премʼєрки Шейх Хасіни, яка втекла до Індії в серпні після того, як у її країні почалися масові протести.

Про це пише BBC.

Головний прокурор Мохаммад Таджул Іслам заявив, що суд наказав доставити Шейх Хасіну 18 листопада.

Міжнародний кримінальний трибунал розшукує Шейх Хасіну за її ймовірну причетність до злочинів проти людства під час протестів у Бангладеш — тоді загинуло декілька сотень людей. Трибунал, відновлений тимчасовим урядом Бангладеш, розпочав роботу в четвер, 17 жовтня. Критики кажуть, що йому бракує суддів із досвідом міжнародного права.

Суд також видав ордери на арешти 45 посадовців, зокрема йдеться про колишніх міністрів уряду, які також втекли з Бангладеш.

Протести в Бангладеш

Протести в Бангладеш почалися в липні. Спочатку на них вийшли студенти, виступаючи проти системи квот на державні посади — більшість з них резервували для родичів ветеранів війни за незалежність Бангладеш від Пакистану 1971 року. Протестувальники заявляли, що система квот є дискримінаційною, і вимагали, щоб на роботу приймали на основі заслуг. Для Бангладеш це важлива соціальна проблема, оскільки у країні з населенням 170 мільйонів понад 30 мільйонів людей не мають роботи й не навчаються. Демонстранти вимагали, щоб прем’єр-міністр Хасіна Вазед пішла у відставку.

21 липня суд Бангладеш скасував більшість квот на державні посади, які стали причиною масових протестів і заворушень. Однак організатори протестів заявили, що рішення Верховного суду не означає закінчення протестів, хоч вони його й вітають.

5 серпня прем’єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку та вилетіла на військовому гелікоптері з резиденції Бангабхабан у супроводі молодшої сестри Шейх Рехани до Західної Бенгалії (Індія). Ця втеча завершила її 15-річне перебування у владі (з 2009 до 2024 року). Перед цим вона ще пʼять років правила країною у 1996—2001 роках. Тимчасову адміністрацію очолив нобелівський лауреат Мухаммед Юнус.

Новий тимчасовий уряд країни скасував дипломатичний паспорт Шейх Хасіни, і дві країни мають двосторонню угоду про екстрадицію, яка дозволить повернути її до кримінального суду. Однак в екстрадиції можуть відмовити, якщо злочин має «політичний характер».

У вересні проти Шейх Хасіни порушили першу справу. Розслідування через вбивство чоловіка поліцією під час масових протестів минулого місяця.