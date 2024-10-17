«Або в України буде ядерна зброя, або ми повинні бути в НАТО». Зеленський розповів про розмову з Трампом

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Президент України Володимир Зеленський у розмові з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом наполягав на тому, що Україні для захисту необхідно членство в НАТО.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі.

Президент навів у приклад провалені гарантії Будапештського меморандуму, гарантом якого виступала Росія. За цим документом Україна мала віддати ядерну зброю в обмін на забезпечення територіальної цілісності та суверенітету.

«Якщо Росія порушила цей документ, хоча вона була гарантом меморандуму, то як можна вірити в цей документ і як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження наших територіальної цілісності і суверенітету?» — наголосив він.

За його словами, так само, як не працює Будапештський меморандум, не працюють і жодні інші домовленості великих партнерів із Росією.

«Хто з цих великих країн, усіх ядерних держав, хто з них постраждав? Усі? Ні, одна — Україна. Хто віддав ядерну зброю? Усі? Ні, одна — Україна. Хто сьогодні воює — Україна», — наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що говорив із Трампом про НАТО і зауважив, що так чи інакше його держава має бути спроможна захистити себе, а якщо вона не має ядерної зброї, то вихід один — членство в НАТО.

«У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, ми не знаємо на сьогодні дієвих альянсів. Країни НАТО сьогодні не у війні, країни НАТО сьогодні не воюють, у країнах НАТО люди всі живі», — сказав Зеленський.

Він додав, що саме тому Україна хоче потрапити до Північноатлантичного альянсу: «Тому ми обираємо НАТО, а не ядерну зброю. Я вважаю, що цього разу Дональд Трамп мене почув. Він сказав: “У вас справедливі аргументи”».

План перемоги

Сьогодні, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив у Європейській раді у Брюсселі та представив союзникам план перемоги. За його словами, розмова з членами Євросоюзу була «дуже продуктивною».

«У нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами, 18 з них коментували план перемоги. Я дуже вдячний, що в мене була закрита частина розмови із союзниками. І після нашої дуже відвертої розмови більшість тих, хто виступав, повністю підтримали план перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі. Я радий, що наша команда буде працювати далі», — сказав Зеленський.

Він додав, що до цього почав комунікувати з низкою союзників щодо деяких пунктів плану перемоги, тому що від їхньої волі залежить посилення України певними елементами, які є в закритому додатку. Це переважно стосується далекобійної зброї. Зеленський розповів, що були «дуже позитивні сигнали».

Напередодні, 16 жовтня, президент Зеленський уперше публічно детально представив план перемоги, виступаючи перед українськими депутатами в Верховній Раді. Він містить пʼять пунктів. Перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній — після війни.

Запрошення в НАТО ще до завершення війни. Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки».

Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки». Зміцнення оборони. Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак і доступ до розвідданих партнерів.

Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак і доступ до розвідданих партнерів. Стримування Росії. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні.

Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій проти РФ. В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну і союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування у видобуток і використання цих ресурсів.

В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну і союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування у видобуток і використання цих ресурсів. Контингент США в НАТО зможуть замінити українські військові. Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи.

План також містить таємні додатки, які вже передали партнерам. За словами президента, реалізація кожного пункту розрахована на певний часовий проміжок, і якщо розпочати виконувати його просто зараз, війну вдасться завершити не пізніше кінця наступного року.

Перед цим Зеленський представив план перемоги обом кандидатам у президенти США — республіканцю Дональду Трампу та чинній віцепрезидентці, демократці Камалі Гарріс, чинному президенту Штатів Джо Байдену, а також Великій Британії, Франції, Італії і Німеччині.

Про план перемоги президент говорив ще наприкінці серпня. 20 вересня Зеленський повідомив, що план «розрахований на швидкі рішення партнерів з жовтня до грудня 2024 року».