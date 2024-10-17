Суд зняв арешт з колишньої резиденції Януковича «Межигірʼя»

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mnp.org.ua

Вищий антикорупційний суд зняв арешт з колишньої приватної резиденції президента-втікача Віктора Януковича «Межигір’я».

Про це повідомила правозахисна організація Transparency International Ukraine.

Арешт зняли з будинку відпочинку «Межигірʼя», а також із земельної ділянки, на якій розташований комплекс.

Захисники Януковича заперечували проти зняття арешту, оскільки вважають, що спочатку потрібно дочекатися фінального рішення у справі. Проте суддя виніс рішення скасувати арешт. Фактично це можна вважати останнім кроком перед остаточною передачею колишньої резиденції Януковича державі.