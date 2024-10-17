Ізраїль міг ліквідувати лідера ХАМАС Ях’ю Сінвара
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію трьох бойовиків пропалестинського руху ХАМАС у секторі Гази. Серед них може бути лідер угруповання Ях’я Сінвар.
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
Зараз Ізраїль не може встановити особи ліквідованих бойовиків. У будівлі, де їх ліквідували, не знайшли жодних ознак присутності заручників. Інших деталей у ЦАХАЛ не повідомили.
Сінвара вважають одним з організаторів атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Головою політичного бюро ХАМАС він став 6 серпня, після ліквідації попереднього лідера Ісмаїла Ханії в Тегерані.
- Наприкінці вересня 2024 року видання The Jerusalem Post писало, що Ізраїль перевіряє інформацію щодо можливої ліквідації Сінвара в секторі Гази. Тоді це не підтвердилося. Тож є вірогідність, що Сінвар знову відключив звʼязок і переховується, як робив це раніше.