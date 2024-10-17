Україна та Греція підписали двосторонню безпекову угоду
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Про це йдеться на сайті президента України.
Йдеться про те, що Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків F-16.
Також в угоді є пункти про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти Росії, притягнення держави-агресорки до відповідальності та відшкодування збитків.
Україна та Греція співпрацюватимуть у галузях культури, освіти та мистецтва. Греція братиме участь у відновленні й реконструкції України та підтримуватиме Формулу миру, а також майбутнє членство України в ЄС і НАТО.
- Наразі Україна уклала вже 27 двосторонніх безпекових угод на виконання положень Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.