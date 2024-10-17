Учасник гурту BTS Чон Хо Сок повернувся з армії

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Уже другий учасник південнокорейського гурту BTS Чон Хо Сок, більш відомий під сценічним імʼям J-Hope, повернувся з армії.

Усі здорові корейські чоловіки від 18 до 28 років зобовʼязані відслужити. Хо Сок пішов до армії у квітні минулого року, ставши другим учасником BTS після Кім Сок Джина, хто пройшов обовʼязкову військову службу. Він служив інструктором у навчальному таборі 36-ї піхотної дивізії у місті Вонджу, що в провінції Канвондо.

Інший учасник гурту, Сок Джин, який першим із BTS відбув на службу і повернувся цього червня, зустрів свого колегу Хо Сока та допоміг журналістам тримати мікрофони.

Хо Сок подякував усім, хто на нього чекав і підтримував.

«Я хотів би сказати кілька слів подяки. Дякую вам, я відслужив і повернувся здоровим. Велике дякую вам за це. Також я хотів би подякувати журналістам, які пройшли величезний шлях, щоб дістатися сюди. Я зміг завершити службу і повернутися цілим і неушкодженим завдяки нашим фанатам», — сказав Хо Сок.

Інші пʼятеро учасників — Мін Юн Гі, Кім Нам Джун, Пак Чі Мін, Кім Те Хьон і Чон Чон Гук — продовжують службу. BTS возʼєднаються лише у 2025 році, коли всі учасники звільняться з армії.