Українські правоохоронці ліквідували наркокартель

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Поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали психотропи через канали в месенджері.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Зокрема, поліцейські провели понад 230 обшуків у 20 регіонах країни. Також ліквідували 19 нарколабораторій, де щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP. У цій справі правоохоронці затримали понад 60 людей.

Дохід зловмисників перевищував 350 млн гривень на місяць.