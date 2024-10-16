CNN уперше показав роботу українських далекобійних дронів «Лютий»

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CNN

Ночами Росію регулярно атакують українські далекобійні ударні дрони під назвою «Лютий» — перші аналоги іранських дронів за потужністю та дальністю. Їх запускає підрозділ, що входить до складу Головного управління розвідки і називає себе «підрозділом БпЛА великої дальності».

Журналісти CNN отримали ексклюзивний доступ до цього підрозділу й уперше показали роботу «Лютих». Під запис говорили лише двоє військових з позивними Вектор і Серж. Останній особисто контролював понад 500 атак далекобійних дронів по російській території.

У ніч на 29 вересня журналісти спостерігали, як українські бійці запускали сотню безпілотників по складу боєприпасів у російській Котлубані у Волгоградській області. Там стояли вагони потяга, завантажені нещодавно доставленими іранськими ракетами. Відстань до цілі — понад 600 кілометрів.

Супутниковий знімок складу боєприпасів у Котублані, зроблений 4 серпня 2024 року. Maxar Technologies

Військові обʼєкти РФ щільно прикривають засобами радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони. Це заважає багатьом атакам. Українські військові розповіли, що якщо США дозволять використовувати західну зброю для цих операцій, то їхня успішність зросте з 50% до 95%. Багато російський аеродромів, з яких окупанти бʼють по Україні, поза зоною дії українських дронів.

«Ми успішні хлопці, і ми знаходимо прогалини в російській ППО... Планування — це, можливо, 60% успіху, усе залежить від планування», — наголосив Вектор.

Українські військові планують маршрут дронів. CNN

Військові з «підрозділу БпЛА великої дальності» запланували запустити 12 «Лютих». Їх запрограмували на понад 1 тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути ППО Росії.

На складі дрон «Лютий» стоїть в оточенні дронів-камікадзе «Рубака». Останні мають вирішальне значення для успіху будь-якої операції, адже вони долають ППО і відвертають її від «Лютого», який часто несе на собі до 250 кілограмів вибухівки.

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«Ми намагаємося змішати їх і відправити їх з різних відстаней, різних місць запуску… вони намагаються їх знищити. Посилають гелікоптери, ракети, вмикають радіоелектронну боротьбу», — пояснив Вектор.

Тим часом в інших частинах України ще 80 співробітників ГУР готують до польоту 90 інших безпілотників, не всі вони «Люті». Близько 30% з них — приманки. А от «Люті» націлені саме на склад у Котлубані.

CNN

CNN

У повній темряві безпілотники вивозять на позиції. Позаду рухається машина з операторами.

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Згодом дрони плавно злітають і починають відмічати в небі безліч шляхових точок.

Серж, Вектор та інші повертаються на базі і годинами стежать за безпілотниками за допомогою трекерів. У російський телеграм-каналх починають зʼявлятися повідомлення про атаку дронів, місцеві знімають це на відео і публікують їх. На одному з них видно результат роботи українських військових — 11 вибухів всередині депо, де стояли вагони з іранськими ракетами.