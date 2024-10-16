Україна побудує в Литві завод з виробництва вибухівки

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Міністерство економіки та інновацій Литви підписало меморандум з українською компанією, яка будує завод з виробництва вибухових речовин нового покоління RDX у Литві.

Про це повідомила міністерська пресслужба.

Новий завод має посилити обороноздатність України, Литви та Європи. Його будівництво почнуть у 2025 році. Вибухівка RDX перевершує багато інших сучасних вибухових речовин. Вона дуже швидко детонує, має велику вибухову силу і чутливість.

Ця вибухівка може використовуватися окремо або в поєднанні з іншими вибуховими матеріалами. Її використовують у бомбах, мінах тощо. У країнах НАТО нею активно користуються.

Ринок RDX в 2023 році склав приблизно $10 мільярдів. Попри зростає, тому ринок у 2028 році може досягти $13 мільярдів.

Україна та Литва активно розвивають співпрацю. Крім того, Вільнюс допомагає українцям у війні з Росією: навчає українських військових, надає лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів, виділяє гроші міжнародним фондам підтримки України, а також — пакети військової допомоги. До кінця року Литва планує передати Україні ще €40—50 мільйонів допомоги.