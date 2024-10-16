У Хмельницькій облпрокуратурі ведуть розслідування через інформацію про інвалідність 50 прокурорів

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Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування після того, як зʼявилася інформація про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

Розслідування стосуватиметься й інших органів прокуратури, а не тільки Хмельницької обласної. Комісія вже розпочала збір інформації та документів, щоб зʼясувати всі обставини.

За кілька годин до цього видання «Цензор.НЕТ» зробило публікацію, у якій поіменно назвали 49 посадовців керівництва Хмельницької обласної прокуратури, що мають інвалідність другої групи. Рішення про це ухвалювала нібито головна лікарка медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа.

На початку жовтня суд взяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні. У них вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців і відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час обшуків Крупа намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.