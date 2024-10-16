Втрата шахти біля Покровська призведе до скорочення виробництва сталі вдвічі

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Російська армія наближається до шахти з видобутку коксівного вугілля, що на захід від міста Покровськ на Донеччині. Втрата контролю над шахтою призведе до серйозних збитків для економіки України.

Про це розповів голова Асоціації металургів України Олександр Каленков для Reuters.

За його словами, захоплення окупантами Покровської шахти, що є єдиним українським джерелом коксівного вугілля, призведе до скорочення виробництва сталі.

«Ми могли б виробляти до 7,5 мільйона метричних тонн сталі до кінця року, а в наступному році ми прогнозували зростання виробництва до понад 10 мільйонів. Але якщо ми втратимо Покровськ, то... ми впадемо до 2—3 мільйонів тонн», — пояснив Каленков.

У коментарі для «Суспільне. Донбас» Каленков наголошував, що вугілля, яке видобувають біля Покровська, унікальне — замінити його можна лише імпортом.

Очільник коксохімічного обʼєднання «Укркокс» Анатолій Старовойт додав, що у 2023 році Україна виробила близько 3,5 мільйона тонн коксу. Для цього використовували винятково покровське коксівне вугілля.

Щодо імпорту, Україна має кілька глибоководних портів на Чорному морі, але вони розраховані для експорту. Тому металургам буде важко імпортувати значні обсяги вугілля. До того ж це підвищить собівартість металургії. Альтернативними джерелами постачання коксового вугілля є Сполучені Штати та африканські країни, зокрема Південна Африка.

В Україні за січень—серпень 2024 року виробили понад 4,3 мільйона тонн металопрокату, з якого 66% експортували. За даними профспілки металургів, на країни ЄС припадало 72% обсягу експорту.

Шахтоуправління «Покровське», створене у 1990 році, є найбільшим підприємством з видобутку коксівного вугілля в Україні та одним з найбільших у Східній Європі. Промислові запаси вугілля — понад 200 мільйонів тонн, а термін розробки — більше за 40 років. Виробництво вугілля за 2023 рік становило 5,6 мільйона тонн.

Ситуація в Покровську

Покровський напрямок — один з найгарячіших на фронті, щодня там відбуваються десятки боєзіткнень. Начальник Покровської міської адміністрації Сергій Добряк ще 18 серпня казав, що росіяни перебувають за 11 кілометрів від Покровська. Через це там оголосили примусову евакуацію населення.

Ситуація на фронті станом на 16 жовтня. deepstatemap.live

За даними від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на вересень росіяни не просунулись на Покровському напрямку ані на метр.