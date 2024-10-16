Парламент Естонії визнав депортацію кримських татар геноцидом

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Ville Säävuori / Flickr

Парламент Естонії визнав актом геноциду масову депортацію радянським режимом кримських татар у 1944 році. Цю заяву підтримали 83 депутати.

Про це повідомляє «Кримська платформа».

У документі, який підтримав парламент Естонії, засудили масове винищення кримських татар та їх насильницьку депортацію з Кримського півострова. У заяві також йдеться про те, що після окупації Криму у 2014 році Росія продовжує політику геноциду проти кримських татар, знищуючи їхню ідентичність.

Раніше депортацію визнали актом геноциду кримськотатарського народу у 2015 році Україна, у 2019 — Латвія і Литва, у 2022 — Палата громад Канади, у 2024 — Польща.

Депортація кримських татар

11 травня 1944 року Йосип Сталін особисто підписав постанову Державного комітету оборони про організацію депортації кримських татар. Операція з примусового виселення під контролем органів НКВС розпочалася рано-вранці 18 травня. Під депортацію потрапили всі — діти, жінки, люди похилого віку і люди з інвалідністю. Татар вантажними автомобілями відвозили до залізничних станцій. Звідти їх одразу або через два-три дні відправляли у віддалені райони Середньої Азії, Уралу та Сибіру.



Основна фраза операції з депортації завершилася ввечері 20 травня. Із Криму на схід відправили майже 70 ешелонів. За кілька тижнів, проведених у дорозі, померли майже вісім тисяч людей, переважно старі та діти. Кримських татар, які залишилися у Криму, виселили під час депортації з півострова вірмен, греків і болгар наприкінці червня того ж року. Двісті тисяч людей — це приблизна кількість депортованих кримських татар, за неофіційними даними їх було вдвічі більше.

Після депортації кримських татар на півострів за наказом Сталіна відправили переселенців, насамперед з російської глибинки — Курської, Воронезької та Бєлгородської областей, Поволжя і північних регіонів.

Кримським татарам забороняли повертатися на півострів до 1989 року. Депортацію кримських татар визнали геноцидом Україна, Латвія, Литва та Канада. А от Росія як правонаступниця СРСР не провела жодного розслідування цього злочину і не виплатила жодних компенсацій.