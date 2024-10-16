Президент Зеленський виступив у Верховній Раді і представив депутатам план перемоги. Головні тези

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Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді і представив депутатам план перемоги. Він містить пʼять пунктів. Перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній — після війни.

Запрошення в НАТО ще до завершення війни. Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки».

Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки». Зміцнення оборони. Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак та доступ до розвідданих партнерів.

Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак та доступ до розвідданих партнерів. Стримування Росії. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні.

Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій проти РФ. В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема, уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну та союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування в видобуток і використання цих ресурсів.

В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема, уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну та союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування в видобуток і використання цих ресурсів. Контингент США в НАТО зможуть замінити українські військові. Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи.

План також містить таємні додатки, які вже передали партнерам.

За словами президента, реалізація кожного пункту розрахована на певний часовий проміжок, і якщо розпочати виконувати його прямо зараз, війну вдастся завершити не пізніше кінця наступного року.

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