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Президент Зеленський виступив у Верховній Раді і представив депутатам план перемоги. Головні тези

Автор:
Олександра Амру
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Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді і представив депутатам план перемоги. Він містить пʼять пунктів. Перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній — після війни.

План також містить таємні додатки, які вже передали партнерам.

За словами президента, реалізація кожного пункту розрахована на певний часовий проміжок, і якщо розпочати виконувати його прямо зараз, війну вдастся завершити не пізніше кінця наступного року.

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