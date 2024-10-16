Сирський каже, що Британія опрацьовує «власні пропозиції» щодо втілення плану перемоги України
- Автор:
- Оля Березюк
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Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський поговорив телефоном з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.
Про це Сирський повідомив у телеграмі.
«Окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації плану перемоги», — йдеться в повідомленні.
Він також наголосив, що основними стовпами українсько-британського військового співробітництва є постачання військової техніки та озброєння, підготовка військових, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічної зброї.
План перемоги України
Ще в серпні Зеленський казав, що планує у вересні представити Байдену та кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу український план перемоги. Відомо, що він містить чотири основні пункти та ще один, необхідний Україні після завершення війни. Видання The Times писало, що мова про наступні пункти:
- прохання про західні гарантії безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону в межах членства в НАТО;
- продовження операції України в Курській області Росії, щоб мати «територіальний козир» для переговорів;
- прохання про «конкретне» сучасне озброєння;
- міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.
Агентство Bloomberg також зазначало, що в плані є пункти про запрошення до НАТО і членство в ЄС.