Сирський каже, що Британія опрацьовує «власні пропозиції» щодо втілення плану перемоги України

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Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський поговорив телефоном з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

Про це Сирський повідомив у телеграмі.

«Окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації плану перемоги», — йдеться в повідомленні.

Він також наголосив, що основними стовпами українсько-британського військового співробітництва є постачання військової техніки та озброєння, підготовка військових, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічної зброї.

План перемоги України

Ще в серпні Зеленський казав, що планує у вересні представити Байдену та кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу український план перемоги. Відомо, що він містить чотири основні пункти та ще один, необхідний Україні після завершення війни. Видання The Times писало, що мова про наступні пункти:

прохання про західні гарантії безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону в межах членства в НАТО;

продовження операції України в Курській області Росії, щоб мати «територіальний козир» для переговорів;

прохання про «конкретне» сучасне озброєння;

міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.

Агентство Bloomberg також зазначало, що в плані є пункти про запрошення до НАТО і членство в ЄС.