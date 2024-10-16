У Нью-Йорку вперше з 2018 року відбулось Victoriaʼs Secret Fashion Show
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Вперше з 2018 року у Нью-Йорку відбулось Victoriaʼs Secret Fashion Show.
Трансляцію заходу вели на ютуб-каналі компанії.
Шоу відкрили фразою: «Абсолютно новий показ мод Victoriaʼs Secret, де жінки беруть владу у свої руки та перебувають у центрі уваги».
На подіум вийшли «янголи»: 43-річна Адріана Ліма, 50-річні Тайра Бенкс та Кейт Мосс та 56-річна Карла Бруні.
Також у показі взяли участь дві трансгендерні моделі: Алекс Консані та Валентина Сампайо. Так бренд виконав обіцянку, що стать — не перепона для моделі, щоб отримати «крила».
На заході також виступили зірка k-pop Lisa, південноафриканська співачка Тайла та поп-легенда Шер, виконуючи свої найпопулярніші хіти.
- Бренд брав шестирічну паузу в показах після звинувачень у неінклюзивних розмірах білизни та сексизмі. Головною особливістю показів були моделі з ідеальними за мірками індустрії параметрами, однак у 2018 році шоу Victoriaʼs Secret мало найнижчі рейтинги.