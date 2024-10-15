ЄС хоче запровадити нові міграційні правила. Серед них — обмеження авіасполучення з Білоруссю
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
ЄС хоче затвердити новий план з 10 пунктів для боротьби з нелегальною міграцією за кілька днів до саміту Євросоюзу.
Про це 15 жовтня повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає польська радіостанція RMF FM.
Ціль нових правил — пришвидшити повернення мігрантів до країн їхнього походження.
Урсула фон дер Ляєн також наголосила на необхідності протидіяти гібридним загрозам Росії та Білорусі. Тому ЄС розгляне жорсткішу візову політику та обмеження авіасполучення з Мінськом.
Президентка Єврокомісії запропонувала розглянути створення центрів для мігрантів, яким відмовили у притулку, за межами Євросоюзу. Таке рішення вже підтримала Польща, а Італія співпрацює у схожому форматі з Албанією.
Водночас у Європейському Союзі поки не назвали змін, які б торкнулися українців за кордоном.
Дводенний саміт глав держав і урядів ЄС у Брюсселі розпочнеться 17 жовтня. На ньому обговорять міграційні процеси.
Що передувало
12 жовтня Польща заявила, що хоче тимчасово припинити надавати притулок нелегальним мігрантам, зокрема з Білорусі. Це розкритикувало польське представництво міжнародної правозахисної організації Amnesty International Amnesty Polska.
«Безпідставне призупинення цього права, навіть тимчасове, є неприйнятним і суперечить, серед іншого, Женевській конвенції та Загальній декларації прав людини», — заявили там.
14 жовтня в Єврокомісії застерегли Польщу від таких змін у міграційній політиці, аргументувавши це тим, що відмова в наданні притулку мігрантам загрожує порушенням зобовʼязань країни у сфері прав людини.