ЄС хоче запровадити нові міграційні правила. Серед них — обмеження авіасполучення з Білоруссю

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ЄС хоче затвердити новий план з 10 пунктів для боротьби з нелегальною міграцією за кілька днів до саміту Євросоюзу.

Про це 15 жовтня повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає польська радіостанція RMF FM.

Ціль нових правил — пришвидшити повернення мігрантів до країн їхнього походження.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила на необхідності протидіяти гібридним загрозам Росії та Білорусі. Тому ЄС розгляне жорсткішу візову політику та обмеження авіасполучення з Мінськом.

Президентка Єврокомісії запропонувала розглянути створення центрів для мігрантів, яким відмовили у притулку, за межами Євросоюзу. Таке рішення вже підтримала Польща, а Італія співпрацює у схожому форматі з Албанією.

Водночас у Європейському Союзі поки не назвали змін, які б торкнулися українців за кордоном.

Дводенний саміт глав держав і урядів ЄС у Брюсселі розпочнеться 17 жовтня. На ньому обговорять міграційні процеси.

Що передувало

12 жовтня Польща заявила, що хоче тимчасово припинити надавати притулок нелегальним мігрантам, зокрема з Білорусі. Це розкритикувало польське представництво міжнародної правозахисної організації Amnesty International Amnesty Polska.

«Безпідставне призупинення цього права, навіть тимчасове, є неприйнятним і суперечить, серед іншого, Женевській конвенції та Загальній декларації прав людини», — заявили там.



14 жовтня в Єврокомісії застерегли Польщу від таких змін у міграційній політиці, аргументувавши це тим, що відмова в наданні притулку мігрантам загрожує порушенням зобовʼязань країни у сфері прав людини.