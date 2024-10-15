Адріана Браунлі стала наймолодшою жінкою, яка підкорила 14 найвищих вершин світу
- Автор:
- Ірина Перепечко
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23-річна британка Адріана Браунлі стала наймолодшою жінкою, яка підкорила всі 14 вершин світу заввишки понад 8 000 метрів.
Про це пише The Times, передає The Guardian.
Адріана Браунлі піднялася на гору Шішапангма в Тибеті, висота якої 8 027 метрів, підкоривши останну вершину заввишки понад 8 тисяч метрів. Під час останнього сходження Браунлі була без додаткового кисню, що зробило його ще складнішим.
Це сталося через три роки після того, як британка піднялася на Еверест і вирішила побувати на інших найвищіих вершинах світу. Зараз на рахунку альпіністки 14 найвищих вершин світу: Еверест, К2, Канченджанга, Лхоцзе, Макалу, Чо Ойю, Дхаулагірі I, Манаслу, Нанга Парбат, Аннапурна I, Гашербрум I, Брод Пік, Гашербрум II і Шишапангма. За словами дівчини, заради цієї мети вона покинула університет, пожертвувала дружбою та звичайним підлітковим життям.
«Для мене все залежить від внутрішньої мотивації та бажання розвивати своє тіло та досягати особистих цілей. Альпінізм — це моя втеча в житті, він дає мені відчуття свободи та справжнього звʼязку із собою, тому повертатися назад стає одержимістю», — каже Адріана.
Про своє бажання стати альпіністкою Адріана Браунлі заявила у вісім років.
«Я хотіла б прославитися тим, що піднялася на найвищу гору у світі … і бути однією з наймолодших дівчат, які це зроблять», — написала вона тоді.
Зараз дівчина каже, що хоче тренувати інших альпіністів, щоб вже вони підкорювали найвищі гори світу.
- Менше ніж 100 людей піднялися на всі 14 найвищих вершин світу.