Уряд схвалив законопроєкт, що позбавляє права на землю задля будівництва фортифікацій

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Уряд схвалив проєкт закону, який передбачає на період воєнного стану примусове позбавлення права на землю задля будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Земельного кодексу України, а також законів «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Після завершення обмеження ділянку можна буде викупити або повернути її власникам, згідно з чинним законодавством.

Також пропонується встановити особливі правила щодо примусового тимчасового відчуження землі. Це передбачає:

складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування;

визначення порядку ухвалення рішень про припинення такого обмеження;

процедури викупу ділянки або її частини.

Після схвалення урядом законопроєкт внесуть до Верховної Ради.