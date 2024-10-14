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Рада відхилила 13 постанов, які блокували підвищення податків. Далі — підписи голови Ради і президента

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада на засіданні 14 жовтня відхилила всі 13 постанов, якими намагалися заблокувати законопроєкт № 11416-д про підвищення податків, який ухвалили 10 жовтня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Далі документ має підписати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський. Железняк вважає, що це станеться найближчими днями.

Закон набирає чинності з наступного дня після опублікування.

Що передбачає закон

Основні положення закону:

Очікують, що такі податкові зміни мають принести в держбюджет у 2024 році 58 мільярдів гривень, а у 2025 — 137 мільярдів. Це потрібно, щоб закрити «дірку в бюджеті» і на необхідному рівні фінансувати українську армію.