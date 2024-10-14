Рада відхилила 13 постанов, які блокували підвищення податків. Далі — підписи голови Ради і президента

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Верховна Рада на засіданні 14 жовтня відхилила всі 13 постанов, якими намагалися заблокувати законопроєкт № 11416-д про підвищення податків, який ухвалили 10 жовтня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Далі документ має підписати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський. Железняк вважає, що це станеться найближчими днями.

Закон набирає чинності з наступного дня після опублікування.

Що передбачає закон

Основні положення закону:

підвищення військового збору з 1,5% до 5% для всіх громадян, зокрема і резидентів «Дія.Сіті», окрім військовослужбовців;

впровадження військового збору для ФОПів І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 число звітного місяця. З жовтня 2024 року це 800 грн на місяць;

ФОПи III групи сплачуватимуть податки розміром 1% від доходу у вигляді військового збору;

50% податку на надприбуток банків;

збільшення мінімального податкового зобовʼязання для земель (МПЗ) у розмірі 700 грн і 1 400 грн за гектар. В останньому випадку йдеться про ситуації, коли у площі земель частка ріллі становить не менше ніж 50%;

25% податку на прибуток для всіх фінансових компаній, окрім страхових. Раніше ставка податку для них становила 18%;

звільнення «національного кешбеку» від оподаткування у 2024—2025 роках;

щомісячна звітність щодо ПДФО , військового збору та ЄСВ почнеться з 1 січня 2025 року. Це потрібно, щоб впровадити економічне бронювання;

, військового збору та почнеться з 1 січня 2025 року. Це потрібно, щоб впровадити економічне бронювання; АЗС залежно від типу сплачуватимуть різні щомісячні авансові внески з податку на прибуток (йдеться про 30, 40, 45, 60 або 80 тисяч гривень за кожну);

пункти обміну валют сплачуватимуть авансовий внесок з податку на прибуток. Сума залежатиме від кількості населення в місті. У Києві це буде €700 (у гривневому еквіваленті, але з привʼязкою до курсу євро), у містах із населенням понад 50 тисяч людей — €600, у всіх інших населених пунктах — €200.

Очікують, що такі податкові зміни мають принести в держбюджет у 2024 році 58 мільярдів гривень, а у 2025 — 137 мільярдів. Це потрібно, щоб закрити «дірку в бюджеті» і на необхідному рівні фінансувати українську армію.