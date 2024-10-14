НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon
- Автор:
- Оля Березюк
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Відсьогодні, 14 жовтня, НАТО розпочинає свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon, у яких візьмуть участь понад 60 літаків, що здійснять тренувальні польоти над Західною Європою.
Про це повідомляє пресслужба Альянсу.
Навчання Steadfast Noon триватимуть два тижні, у них братимуть участь винищувачі, здатні нести американські ядерні боєголовки, але без застосування бойової зброї.
Ядерні навчання НАТО — це тренувальні заходи, які відбуваються кожного жовтня. У Steadfast Noon беруть участь 2 000 військових з восьми авіабаз, і різні типи літаків, як-от реактивні з ядерними зарядами, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники й літаки-розвідники.
Цьогорічні навчання передбачають польоти переважно над приймаючими країнами — Бельгією й Нідерландами, а також у повітряному просторі над Данією, Великою Британією і Північним морем. Планування навчань розпочалось рік тому і тринадцять членів Альянсу надішлють літаки для участі в навчаннях.
- Навчання проводяться незабаром після того, як 25 вересня очільник Кремля Володимир Путін оголосив нові принципи застосування ядерної зброї. Тоді він заявив, що РФ може застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі. Також, за словами Путіна, агресія з боку неядерної держави за участю ядерної оцінюватиметься як спільний напад цих країн на Росію. І РФ може застосувати ядерну зброю — у тому числі у відповідь на удари по Росії «звичайною зброєю».