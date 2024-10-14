Українська команда NAVI перемогла у чемпіонаті IEM Rio 2024 з Counter Strike

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Українська кіберспортивна команда NAVI здобула перемогу в турнірі Intel Extreme Masters Rio 2024 з гри Counter-Strike 2.

Про це йдеться на сайті команди.

У фіналі українці зустрілися з німецькою командою MOUZ. Спершу команди зіграли на карті Inferno, де NAVI отримали впевнену перемогу з результатом 13:11, а згодом закріпили її на карті Dust 2 (13:2).

На карті Mirage MOUZ взяла гору (6:13), але вже на Ancient українці знову перемогли з результатом 13:11.

За перемогу в цьому турнірі NAVI отримали $100 тисяч та путівку на IEM Katowice 2025.

Для NAVI це вже шостий фінал поспіль. Команда впритул наблизилася до власного рекорду (сім поспіль фіналів у 2021 році).