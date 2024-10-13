Новини

В застосунку «Армія+» зʼявляться навчальні курси, е-посвідчення та програма лояльності для воїнів

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Застосунок «Армія+» отримає велике оновлення. Зокрема, там зʼявляться навчальні курси.

Про такі плани розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами заступниці міністра, ключові нововведення «Армія+» включатимуть:

Щодо застосунку «Резерв+», то в ньому зʼявиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобовʼязаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.