В застосунку «Армія+» зʼявляться навчальні курси, е-посвідчення та програма лояльності для воїнів
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Застосунок «Армія+» отримає велике оновлення. Зокрема, там зʼявляться навчальні курси.
Про такі плани розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За словами заступниці міністра, ключові нововведення «Армія+» включатимуть:
- навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
- цифровий аналог військового квитка, що матиме таку саму юридичну силу, що й паперовий;
- систему бонусів, знижок і соціальних пільг для військових.
Щодо застосунку «Резерв+», то в ньому зʼявиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобовʼязаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.
- Застосунок «Армія+» презентували 8 серпня. Його створили за аналогією з «Дією», щоб розвантажити військових від паперової роботи. Там доступні функція ідентифікації особи (Армія ID) та система рапортів (електронні рапорти).