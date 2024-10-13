У Польщі відкриють «протиракетний щит» на півночі країни

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Найближчими тижнями у польському селі Редзіково (Поморське воєводство) відкриють базу протиракетної оборони. Її називають «протиракетним щитом», про який країна домовилася із США.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі Radio Rebeliant, передає PAP.

За його словами, він вів переговори, «щоб системи ПРО могли збивати і російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські, які летять на США».

За підсумками липневого саміту НАТО у Вашингтоні Польща оголосила про оперативну готовність протиракетної бази в Редзіково. Ця база — елемент американського Європейського поетапного адаптивного підходу (EPAA), це внесок США в інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

Тодішній генсек НАТО Єнс Столтенберг у Вашингтоні також заявляв, що база в Редзіково, яка є частиною протиракетного щита НАТО, готова розпочати місію.

Як казав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, база дозволить захиститися від балістичних ракет переважно середньої дальності, які можуть бути спрямовані на Європу чи США. Така база до Польщі була тільки в Румунії.