Лауреатка Нобелівської премії з літератури відмовилася від святкувань через війни в Україні й на Близькому Сході

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Цьогорічна лауреатка Нобелівської премії з літератури, південнокорейська письменниця Хан Канг відмовилася від пресконференції та святкування. Усе через війни в Україні та на Близькому Сході.

Про це пише Korea Times та Yonhap.

Про це розповів батько Хан Канг, 85-річний письменник Хан Сонг Вон. За його словами, донька спершу погодилася на пресконференцію, а потім відмовилася від участі через те, що «війна посилюється, і людей щодня виносять мертвими».

Хан Сонг Вон також планував влаштувати вечірку в літературній школі, але дочка закликала його не влаштовувати святкування.

«Шведська академія дала мені цю нагороду не для того, щоб ми насолоджувалися, а для того, щоб наші думки залишалися більш ясними», — сказала Хан Канг батьку.

Письменниця також не даватиме жодних інтерв’ю, проте 10 грудня під час вручення премії в столиці Швеції Стокгольмі виголосить промову.

Що передувало

10 жовтня Нобелівську премію з літератури присудили південнокорейській письменниці Хан Канг — за її «насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя».

У творчості Канг протистоїть історичним травмам і невидимим наборам правил, а в кожному своєму творі викриває крихкість людського життя. Нобелівський комітет зазначає, що вона має унікальне усвідомлення звʼязків між тілом і душею, живими і мертвими, і завдяки своєму поетичному та експериментальному стилю стала новаторкою в сучасній прозі.