У посольстві Норвегії в Україні зʼявиться посадовець, який відповідатиме за оборонну співпрацю країн

Новини

Wikipedia

Тепер у посольстві Норвегії в Україні зʼявиться військовий аташе, який відповідатиме за оборонну співпрацю обох країн. Відповідну посаду створило Міністерство оборони Норвегії.

Про це сказав норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам, передає Forsvarets forum.

Грам наголосив, що військовий аташе відповідатиме за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю у сфері «оборонних інновацій і промислового розвитку».

За словами норвезького міністра, потрібно багато інвестицій, щоб забезпечити потреби України. Він каже, що компанії Норвегії хочуть надати знання, досвід і технологічні рішення як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі — такий запит має українська сторона.

Грам каже, що також потрібно зміцнювати ділову співпрацю з українськими компаніями, адже саме вони підтримують економіку України.

Норвезький політик припускає, що в довгостроковій перспективі для компаній Норвегії може стати актуальним створення виробництва в Україні. Для цього в серпні цього року уряд країни дозволив передавати Україні норвезькі оборонні технології. Наприклад, виробник зброї Nammo уклав угоду, яка дозволяє українському оборонному підприємству отримати ліцензію на виробництво артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів в Україні.