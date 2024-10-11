ООН: Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні за рік
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
У вересні в Україні загинуло щонайменше 208 цивільних і 1 220 отримали поранення. Він став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення у 2024 році.
Про це йдеться в повідомленні ООН.
Зокрема, цього місяці загинуло девʼять дітей, а ще 76 отримали поранення. Крім того, 46% загиблих були старші за 60 років.
Збільшення кількості жертв сталося через атаки із застосуванням ракет по всій країні та авіаційних бомб, особливо по Харкову і Запоріжжю.
Поблизу лінії фронту значна частина жертв припадає на атаки з використанням дронів. На неокупованій території Херсонщини атаки БпЛА стали причиною половини жертв серед цивільного населення.
Переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (96%) у вересні, як і раніше, сталися на неокупованій території.
Щонайменше 30 обстрілів пошкодили або зруйнували енергетичну інфраструктуру (25 на вільній території України, і 5 на території, окупованій Росією).
Загалом від 24 лютого 2022 року, за даними ООН, загинули 11 973 цивільних українці, 25 943 отримали поранення.