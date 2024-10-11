Військового Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, відправили під варту

Новини

«Бабель»

Військового 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив частину й публічно про це оголосив, відправили під варту на два місяці — до 12 грудня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Сам Гнезділов перед початком судового засідання заявив, що усвідомлював свої дії та зазначив, що не зможе продовжувати службу, поки не буде чітких термінів служби.

Він також заявив, що оголосить голодування, якщо Міноборони не напрацює законопроєкт про демобілізацію.

Що передувало

Сергій Гнезділов — 24-річний військовослужбовець, який прийшов у ЗСУ у 2019 році. Його трирічний контракт мав закінчитися в березні 2022-го. Усі ці роки він воював у 56 мотопіхотний Маріупольській бригаді.

19 вересня 2024 року Гнезділов пішов у СЗЧ (самовільно залишив частину) і за два дні публічно оголосив про це у Facebook. Він пояснив, що так хоче привернути увагу до проблеми, коли одні воюють безстроково, а інші не планують мобілізуватись.

Уже 9 жовтня Гнезділова затримали, а наступного дня оголосили підозру в дезертирстві.

На ютуб-каналі «Бабеля» вийшло інтервʼю Сергія, де ми озвучили обвинувачення й аргументи різних сторін. Ось головні тези розмови, обовʼязково подивіться повну версію.