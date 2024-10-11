Державний пакет акцій найбільшого в Україні підприємства з видобування титанових руд продадуть

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Кабінет міністрів України вирішив продати державний пакет акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), яку цього тижня продали на аукціоні з приватизації.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Об’єднана гірничо-хімічна компанія — це найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд. На аукціоні з приватизації переможець запропонував близько чотирьох мільярдів гривень за купівлю компанії.

Також покупець зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 мільйонів гривень у технічну модернізацію підприємства.

Що таке ОГХК?

Державне стратегічне підприємство. ОГХК почала діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України передав їй в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (Дніпропетровська область) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (Житомирська область).

Компанію внесли до переліку великої приватизації та готували до продажу приватним інвесторам у 2020 році. Через карантин приватизацію відклали.

Об’єднана гірничо-хімічна компанія з 2019 року перебувала в управлінні Фонду державного майна України. У 2020 році Фонд держмайна заявив про рейдерське захоплення ОГХК ексменеджерами. Згодом там повідомили, що рейдерську атаку вдалося відбити.