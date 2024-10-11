«Подивилися в очі власному злочину». У Грузії відповіли на обурення МЗС України щодо передвиборчих банерів з кадрами війни

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Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відповів на обурення Міністерства закордонних справ України тим, що керівна партія «Грузинська мрія» використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Він заявив, що агітація «Грузинської мрії» набула такого резонансу тому, що українські посадовці «подивилися в очі власному злочину», оскільки це вони нібито «вплутували» Грузію у сценарій, зображений на цих банерах, передає SOVA.

Як говорить Папуашвілі, на ці банери мають подивитися всі, «особливо ті, хто підштовхував Грузію до сценарію, зображеного на банерах».

«Це були найважливіші наші банери, і кожен має подивитися на ці фотографії, особливо ті, хто підштовхував цю країну до сценарію, який ми бачимо на цих банерах. Нас надихнули змінити яскраву реальність і безпеку, які ми маємо сьогодні, на реальність, яка є сьогодні в Україні», — заявив Папуашвілі.

Він додав, що подібні картини бачили не лише в Україні — грузинський народ теж «добре знає, що означають зруйновані школа, дорога і міст».

Він нагадав про акції, які в лютому і березні 2022 року влаштовувала опозиція. За його словами, мітингувальники вимагали відправити добровольців з Грузії на війну в Україні, а за цим «стояли іноземні політики».

«Премʼєр-міністр України публічно закликав грузинський народ: “Йдіть до будівлі парламенту і попросіть свій уряд відправити добровольців на війну”. Сьогодні українська влада каже: “Не втягуйте нашу війну у свої політичні дебати”, то чому вони втручалися свого часу?» — наголосив Папуашвілі.

Він також згадав про те, як на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Грузію попросили доєднатися до санкцій ЄС проти РФ та закрити небо і кордони. Він заявив, що у такий спосіб Грузію «намагалися ногою загнати на війну».

Що передувало

26 вересня правляча партія «Грузинська мрія» опублікувала передвиборчий ролик, у якому використала, зокрема, зображення зруйнованих війною драмтеатру в Маріуполі, шкіл, житлових районів, церков, стадіонів.

У відео кадрам наслідків бомбардувань в Україні протиставляють фонтани й нові автобуси в грузинських містах. Кадри з Україною супроводжує напис «Скажи ні війні», а кадри грузинських міст — «Обирай бути в мирі».

Також у соцмережах ширилися фото білбордів з такими ж зображеннями.

Передвиборчу агітацію партії різко розкритикувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

«Ніколи не бачила нічого такого ганебного, такого образливого для нашої культури, традицій, історії та віри... Яке це нікчемство — вивішувати для свого народу плакат, виготовлений у «кузнях КГБ», без гідності й сорому», — заявила вона.

МЗС України теж засудило політичну рекламу «Грузинської мрії».

«Міністерство закордонних справ України засуджує і вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань і крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства», — йдеться в повідомленні.

Міністерство закликало уряд Грузії, партію влади «Грузинська мрія» та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.