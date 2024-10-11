Головком ЗСУ: Росія перекинула в Курську область 50 тисяч військових з інших напрямків

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Росія перекинула приблизно 50 тисяч військових у Курську область РФ з інших ділянок фронту.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в документальному фільмі в телемарафоні.

За його словами, це ослабило російські угруповання на Запорізькому, Херсонському і Краматорському напрямках. Так українські бійці посилили свої оборонні позиції.

Аналітики команди DeepState заявили, що російська армія продавила лівий фланг на Курщині. Ворог намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях — у бій довелося вступити артилеристам та дронщикам. За даними DeepState, за останній час росіяни стягнули на цю ділянку «чимало техніки та живої сили».

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Сирський зазначив, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області.

15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру. Наприкінці серпня Сирський заявляв, що Росія перекинула майже 30 тисяч військових на Курщину.