Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo за створення вільного від ядерної зброї світу

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Цьогорічну нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo.

Про це повідомив Нобелівський комітет.

Це рух людей, які пережили атаку атомними бомбами на японські міста Хіросіма та Нагасакі. Цих людей також називають терміном «хібакуша». Їм присудили премію миру за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію через свідчення свідків того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати.

Після атаки атомними бомбами в серпні 1945 року виник глобальний рух, учасники якого працювали, щоб підвищити обізнаність про катастрофічні наслідки використання ядерної зброї. Так виникла міжнародна норма, яка визначила, що використовувати ядерну зброю морально неприйнятно. Ця норма отримала назву «ядерного табу».

У Нобелівському комітеті зазначили, що відтоді протягом 80 років ніхто не використовував ядерну зброю. Тому зараз є занепокоєння, що сьогодні це табу проти використання ядерної зброї перебуває під тиском. Там зазначили, що сучасна ядерна зброя має набагато більшу руйнівну силу, яка може вбити мільйони людей і катастрофічно вплинути на клімат. Ядерна війна може знищити нашу цивілізацію.