The Times: Британія може відправити своїх військових інструкторів до України

Новини

Британське військове керівництво розглядає можливість відправки військ в Україну для підготовки солдатів у «відокремлених» місцях, щоб допомогти вербувати солдатів.

Про це пише The Times.

Згідно з планами, що обговорюються, невеликі групи британських військових інструкторів мають вирушити на захід України, щоб забезпечити інтенсивну базову підготовку новобранців перед тим, як вони відправляться на лінію фронту.

За словами джерел, це дозволило б розвʼязати логістичні проблеми, повʼязані з відправкою українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.

Джерело у британському Міноборони також заявило, що відправка британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б «дешевшою для нас і кращою для них».

«Ми могли б провести [навчання] там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим», — зазначив він.

Українське військове джерело заявило, що перенесення навчань в Україну стане «потужним військово-політичним сигналом» для інших країн і для самої Росії. Це також ознаменує початок де-факто розгортання військової інфраструктури НАТО на території України і стане «потужним стримуючим фактором», додав співрозмовник.

Британські солдати також перейматимуть бойові навички в українських військових і матимуть можливість випробувати новітню зброю, яка розробляється для війни, додало джерело.