Нобелівську премію з літератури вручили південнокорейській письменниці Хан Канг
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Нобелівську премію з літератури присудили південнокорейській письменниці Хан Канг — за її «насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя».
Про це повідомив Нобелівський комітет.
Хан Канг — лауреатка Букерівської премії-2016 за роман «Вегетаріанка», а ще дочка південнокорейського письменника Хан Сонг Вона. Їй 53 роки. Окрім письменництва, вона також присвятила себе мистецтву та музиці — це знайшло відображення в її літературній творчості.
У творчості Канг протистоїть історичним травмам і невидимим наборам правил, а в кожному своєму творі викриває крихкість людського життя. Нобелівський комітет зазначає, що вона має унікальне усвідомлення звʼязків між тілом і душею, живими і мертвими, і завдяки своєму поетичному та експериментальному стилю стала новаторкою в сучасній прозі.
Свою літературну карʼєру Канг почала у 1993 році — опублікувала вірші в журналі «Література і суспільство». А вже у 1995-му вона опублікувала першу прозу — збірку оповідань «Любов до Йосу».
Творчість Канг характеризується подвійною експозицією болю, відповідністю між душевними й фізичними муками та тісними звʼязками зі східним мисленням.
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