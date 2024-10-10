Військовому Сергію Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ, оголосили підозру

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Військовому Сергію Гнезділову, який самовільно залишив службу і публічно про це повідомив, оголосили про підозру в дезертирстві.

Про це «Бабелю» повідомив адвокат Гнезділова Олександр Шадрін.

Найближчим часом Гнезділову оберуть запобіжний захід. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Сергій Гнезділов — 24-річний військовослужбовець, який прийшов у ЗСУ у 2019 році. Його трирічний контракт мав закінчитися в березні 2022-го. Усі ці роки він воював у 56 мотопіхотний Маріупольській бригаді.

19 вересня 2024 року Гнезділов пішов у СЗЧ (самовільно залишив частину) і за два дні публічно оголосив про це у Facebook. Він пояснив, що так хоче привернути увагу до проблеми, коли одні воюють безстроково, а інші не планують мобілізуватись. Уже 9 жовтня Гнезділова затримали.

На ютуб-каналі «Бабеля» вийшло інтервʼю Сергія, де ми озвучили обвинувачення й аргументи різних сторін. Ось головні тези розмови, обовʼязково подивіться повну версію.