Депутати ухвалили закон про військову службу іноземців в Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 12023 про зміни правил проходження військової служби за контрактом для іноземців і людей без громадянства. За проголосували 276 депутатів.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Закон передбачає дозвіл іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту та Національною гвардією. Це стосується й офіцерських посад.
Також документ пропонує створити Центр рекрутингу іноземців, де вони проходитимуть перевірку. Під час неї планують зʼясовувати:
- чи законно перебувають на території України;
- чи притягали їх до адміністративної чи кримінальної відповідальності за законами України;
- чи повʼязані вони з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
- а також інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої людини на військову службу за контрактом.
Доповнюється..