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Депутати ухвалили закон про військову службу іноземців в Україні

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 12023 про зміни правил проходження військової служби за контрактом для іноземців і людей без громадянства. За проголосували 276 депутатів.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Закон передбачає дозвіл іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту та Національною гвардією. Це стосується й офіцерських посад.

Також документ пропонує створити Центр рекрутингу іноземців, де вони проходитимуть перевірку. Під час неї планують зʼясовувати:

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