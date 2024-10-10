Депутати ухвалили закон про військову службу іноземців в Україні

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 12023 про зміни правил проходження військової служби за контрактом для іноземців і людей без громадянства. За проголосували 276 депутатів.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Закон передбачає дозвіл іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту та Національною гвардією. Це стосується й офіцерських посад.

Також документ пропонує створити Центр рекрутингу іноземців, де вони проходитимуть перевірку. Під час неї планують зʼясовувати:

чи законно перебувають на території України;

чи притягали їх до адміністративної чи кримінальної відповідальності за законами України;

чи повʼязані вони з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;

а також інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої людини на військову службу за контрактом.

Доповнюється..