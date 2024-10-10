Торнадо, повені й перші жертви. Ураган «Мілтон» дістався Флориди

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У середу ураган «Мілтон» досяг узбережжя штату Флорида США — його максимальна швидкість сягала 160 кілометрів на годину. Зараз інтенсивність вітру зменшилася, проте місцеві жителі потерпають від повеней та торнадо, які виникли через ураган. Відомо про жертв.

Про це повідомляє Associated Press і Reuters.

За даними всайту PowerOutages.us, станом на ранок четверга, 10 жовтня, понад 2,9 мільйона будинків і підприємств штату Флорида залишилися без світла через ураган «Мілтон». Кількість людей, які залишилися без електрики, продовжує зростати. У місті Сент-Пітерсбург перебої з водопостачанням.

Ураган «Мілтон» також утворив щонайменше 125 торнадо, викликав дощі та штурмові хвилі — у штаті виникли масові повені. Вода подекуди затоплює будинки. Також вважають, що в одному з округів Флориди потужний торнадо вбив кількох людей.

У середу, 9 жовтня, урагану присвоїли 3 категорію, тоді максимальна швидкість вітру сягала 160 кілометрів на годину. За шкалою ураганного вітру Саффіра — Сімпсона, 3 категорія означає, що очікуються руйнівні наслідки, включно зі зруйнованими дахами міцних будинків, вирваними з корінням деревами та відсутністю електроенергії та водопостачання протягом кількох днів або тижнів.

Зараз ураган знизив свою активність до 1 рівня. Вважають, що ураган першої категорії має дуже небезпечний вітер, який валить дерева з дрібним корінням, ламає гілки дерев і пошкоджує зовнішній вигляд добре побудованих каркасних будинків. Також можливі значні пошкодження ліній електропередачі.

Зараз ураган «Мілтон» рухається переважно на схід, допоки не ввійде в Атлантичний океан. Очікують, що це станеться в четвер вночі.