Премʼєр Японії розпустив парламент і оголосив дострокові вибори

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Новий премʼєр-міністр Японії Шігеру Ішіба розпустив нижню палату парламенту. Дострокові вибори пройдуть 27 жовтня.

Про це пише японське агентство Kyodo.

Розпуск палати — конституційне право премʼєра. Ішіба скористався ним через вісім днів після вступу на посаду. Так швидко в повоєнній Японії парламент ще не розпускали.

На зустрічі з лідерами парламентської опозиції Ішіба пояснив — розпускає парламент, щоб отримати «прямий відгук від громадськості» і змінити напрямок розвитку японського суспільства. Однак опозиція звинуватила його у спробі відвернути увагу від скандалу з нецільовим витрачанням коштів навколо правлячої Ліберально-демократичної партії, що призвів до відставки попереднього премʼєр-міністра Фуміо Кішіди.

У розпущеному парламенті правляча Ліберально-демократична партія контролювала 256 місць із 465. Ще 32 крісла належать її союзнику по правлячій коаліції, правоцентристській Партії чистої політики («Комейто»).

Ішіба визнав, що зараз вітер дме проти партії на тлі гучного політичного скандалу. Але він упевнений, що ЛДП разом із «Комейто» отримає більшість голосів у парламенті.