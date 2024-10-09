Зеленський: Ситуація на фронті дає можливість завершити війну у 2025 році — за рішучості партнерів

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Україна продовжує працювати над умовами для справедливого миру. А ситуація на полі бою також дає світові можливість обрати «рішучі дії» у найближчі місяці, щоб завершити війну не пізніше 2025 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції на третьому саміті «Україна — Південно-Східна Європа» в Хорватії.

«У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір — вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року», — каже Зеленський.

Він наголосив, що Українська формула миру з пунктами справедливого завершення війни буде готова до листопада.

«Із липня ми працюємо над пунктами Формули миру, і до листопада буде готовий документ — Основи миру, у якому викладуть детальні умови для справедливого завершення війни», — зазначив Зеленський.

Оскільки зараз Росія уникає чесної дипломатії, Україна розробила План перемоги — він має допомогти подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Другого саміту миру. За словами Зеленського, коли План повністю реалізують, Росія втратить здатність загрожувати Україні та Європі. Документ уже бачили у США, тепер Київ ділиться ним з рештою партнерів.

Зокрема, за словами президента, перший пункт плану стосується браку політичної впевненості в Європі й пропозицій щодо того, як це виправити.

План перемоги України

Президент Зеленський представив президенту США Джо Байдену план перемоги України. Відомо, що він містить чотири основні пункти та ще один, необхідний Україні після завершення війни. Видання The Times писало, що мова про наступні пункти:

прохання про західні гарантії безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону в межах членства в НАТО;

продовження операції України в Курській області Росії, щоб мати «територіальний козир» для переговорів;

прохання про «конкретне» сучасне озброєння;

міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.

Агентство Bloomberg також зазначало, що в плані є пункти про запрошення до НАТО і членство в ЄС.