В Індії висунули звинувачення підозрюваному у зґвалтуванні й вбивстві лікарки в медзакладі. Її смерть спричинила масові протести

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В Індії висунули звинувачення підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві лікарки під час нічної зміни у східному місті Колката, що спричинило загальнонаціональні протести.

Про це пише CNN, журналісти якого отримали доступ до обвинувального акта.

Чоловіку, який був громадським волонтером поліції Колкати, висунули звинувачення за статтями про зґвалтування та вбивство.

На його причетність вказують записи з камер відеоспостереження та збіг ДНК, знайденої на жертві.

Що передувало

9 серпня 31-річну лікарку-стажерку знайшли мертвою на території державної лікарні в Колкаті. Вона заснула в залі для семінарів закладу після 36-годинної робочої зміни, оскільки для персоналу не було спеціального місця для відпочинку.

На тілі жінки були численні травми, а розтин підтвердив сексуальне насильство і вбивство. За підозрою в злочині заарештували Санджая Роя — одного з волонтерів лікарні.

Вбивство лікарки спричинило хвилю протестів, які почалися в Колкаті, а потім поширилися по всій Індії. Індійська медична асоціація — найбільше в країні обʼєднання лікарів — навіть оголошувала загальнонаціональний страйк.

Після цього інциденту Верховний суд Індії створив групу з питань безпеки лікарів на робочому місці.