Україна і Хорватія підписали угоду про довгострокове співробітництво і підтримку

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Україна та Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Сьогодні, 9 жовтня, президент України прибув із візитом до хорватського Дубровника і зустрівся там із премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Під час зустрічі лідери обговорили оборонну допомогу і співпрацю, гуманітарне розмінування, реабілітація українських дітей і поранених воїнів, відбудову України та європейську інтеграцію.

«Разом розвиватимемо співпрацю між нашими оборонно-промисловими комплексами. Хорватія продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування», — повідомив Зеленський.

Під час свого візиту до Хорватії український лідер зустрінеться з представниками інших країн регіону та візьме участь у третьому саміті «Україна — Південно-Східна Європа».