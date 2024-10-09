Військового Сергія Гнезділова, який пішов у СЗЧ, затримали

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«Бабель»

Військового Сергія Гнезділова, який самовільно залишив службу і публічно про це оголосив, затримали. Його дії кваліфікували як дезертирство.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, не називаючи імені затриманого.

Правоохоронці встановили місцезнаходження військового та провели там обшук. Зараз вирішується питання про повідомлення Гнезділову підозри. Триває розслідування.

Сергій Гнезділов — 24-річний військовослужбовець, який прийшов у ЗСУ у 2019 році. Його трирічний контракт мав закінчитися в березні 2022-го. Усі ці роки він воював у 56 мотопіхотний Маріупольській бригаді.

19 вересня Гнезділов пішов у СЗЧ (самовільно залишив частину) і за два дні публічно оголосив про це у Facebook. Так він хоче привернути увагу до проблеми, коли одні воюють безстроково, а інші не планують мобілізуватись. У соцмережах виникла велика дискусія про демобілізацію, СЗЧ і відповідальність Гнезділова перед побратимами.

На ютуб-каналі «Бабеля» вийшло інтервʼю Сергія, де ми озвучили обвинувачення й аргументи різних сторін. Ось головні тези розмови, обовʼязково подивіться повну версію.