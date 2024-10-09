Україна конфіскувала іноземний корабель за вивіз зерна з окупованого Криму

Новини

Офіс генерального прокурора

Україна конфіскувала суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну, що незаконно вивозив зерно через закриті морські порти окупованого Криму.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У листопаді 2023 року судно USKO MFU під прапором Камеруну, порушуючи закони України та норми міжнародного права, заходило в порт Севастополя — там воно завантажило понад 3 тисячі тонн агропродукції, призначеної для турецької компанії. При цьому судно вимикало автоматичну ідентифікаційну систему AIS, тобто GPS-трекер, щоб маскувати свій маршрут. Це є грубим порушенням вимог безпеки мореплавства.

Конфісковане судно. Офіс генерального прокурора

Наприкінці травня 2024 року судно вдруге зайшло до закритого порту Севастополя з вимкненою системою, де розвантажило поставку з Туреччини. Далі судно вийшло з порту, вказавши пунктом призначення Стамбул, проте зʼявилося в одному з портів Молдови. Уже в липні суховантаж затримали в акваторії порту Рені Одеської області.

За рішенням суду судно передали у власність України. Його капітана — громадянина Азербайджану — звинувачують у порушенні порядку вʼїзду на тимчасово окуповану територію України, адже будь-які операції в портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України.