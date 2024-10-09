Засідання «Рамштайну» перенесли через відкладений візит президента США Байдена
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Засідання контактної групи з питань оборони України форматі «Рамштайн», заплановане в Німеччині на 12 жовтня, перенесли на невизначену дату.
Про це «Суспільному» повідомили у пресслужбі американської авіабази «Рамштайн» у Німеччині.
Про те, коли відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України, оголосять пізніше.
Зустріч планували провести 12 жовтня на американській авіабазі в Німеччині — вона вперше мала пройти з лідерами країн. Однак президент США Джо Байден відклав візит через підготовку до потужного урагану «Мілтон».
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначала, що в Міністерстві оборони США обговорюють нові деталі засідання формату «Рамштайн» в Німеччині через зміну планів американських високопосадовців.
- «Рамштайн» започаткували навесні 2022 року. Щомісячні засідання контактної групи з питань оборони України проходять за участю представників понад 50 країн світу.