Засідання «Рамштайну» перенесли через відкладений візит президента США Байдена

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Засідання контактної групи з питань оборони України форматі «Рамштайн», заплановане в Німеччині на 12 жовтня, перенесли на невизначену дату.

Про це «Суспільному» повідомили у пресслужбі американської авіабази «Рамштайн» у Німеччині.

Про те, коли відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України, оголосять пізніше.

Зустріч планували провести 12 жовтня на американській авіабазі в Німеччині — вона вперше мала пройти з лідерами країн. Однак президент США Джо Байден відклав візит через підготовку до потужного урагану «Мілтон».

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначала, що в Міністерстві оборони США обговорюють нові деталі засідання формату «Рамштайн» в Німеччині через зміну планів американських високопосадовців.