Україна стане членом Міжнародного кримінального суду не раніше ніж у 2025 році

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Україна офіційно стане членом Міжнародного кримінального суду не раніше ніж у 2025 році. Через це вона не зможе повноправно взяти участь у роботі Асамблеї МКС, що пройде вже в цьому грудні.

Про це заявив речник МКС Фаді ель Абдалла на зустрічі з українськими журналістами, передає кореспондентка «Бабеля» з Гааги.

«Держава має внести ратифікаційну грамоту чи документ про приєднання [до МКС], тобто схвалення цього, до генерального секретаря ООН. І тоді через 60 днів від цієї дати держава офіційно стає учасником [МКС]. Україна поки що цього не зробила», — зазначив Фаді ель Абдалла.

Україна зможе подати ратифікаційну грамоту чи документ про приєднання до МКС після того, як законопроєкт про приведення Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту МКС підпише голова Верховної Ради Руслан Стефанчук — він має зробити через два дні після схвалення закону в Раді. Далі президент України матиме 15 днів, щоб його підписати.

Коли документ потрапить в депозитарій ООН, почнеться відлік 60 днів — і після цього Україна стане членом МКС.