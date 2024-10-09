МКС має юрисдикцію розслідувати страти українських військовополонених росіянами

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«Бабель»

Позасудові страти українських військовополонених російськими військовими підпадають під дію Римського статуту.

Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у Гаазі, відповідаючи на запитання, чи може МКС почати розслідування страт українських військовополонених росіянами, передає кореспондентка «Бабеля».

«Навіть війна має правила. І не можна без суду і слідства страчувати цивільних або військовополонених, які склали зброю. Якщо люди діють безкарно, це підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду», — наголосив він.

Хан додав, що Міжнародний кримінальний суд має методологію і стратегію розслідування ситуації в Україні та співпрацює з Офісом генерального прокурора, але є незалежним.

Перш ніж обрати, за яке розслідування братися, МКС вивчає багато факторів.

«Ми дивимося на серйозність звинувачення, на наявність доказів, зобовʼязання рухатися зі швидкістю, яка є актуальною, і на те, куди ведуть докази. І ми зосередимося на цьому. Я намагаюся менше говорити та показати, що існує новий підхід, за яким офіс намагається розслідувати справи не тільки в Україні, але і в багатьох ситуаціях», — пояснив Карім Хан.