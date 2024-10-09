МКС має юрисдикцію розслідувати страти українських військовополонених росіянами
- Автори:
- Ліза Бровко, Оксана Коваленко
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«Бабель»
Позасудові страти українських військовополонених російськими військовими підпадають під дію Римського статуту.
Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у Гаазі, відповідаючи на запитання, чи може МКС почати розслідування страт українських військовополонених росіянами, передає кореспондентка «Бабеля».
«Навіть війна має правила. І не можна без суду і слідства страчувати цивільних або військовополонених, які склали зброю. Якщо люди діють безкарно, це підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду», — наголосив він.
Хан додав, що Міжнародний кримінальний суд має методологію і стратегію розслідування ситуації в Україні та співпрацює з Офісом генерального прокурора, але є незалежним.
Перш ніж обрати, за яке розслідування братися, МКС вивчає багато факторів.
«Ми дивимося на серйозність звинувачення, на наявність доказів, зобовʼязання рухатися зі швидкістю, яка є актуальною, і на те, куди ведуть докази. І ми зосередимося на цьому. Я намагаюся менше говорити та показати, що існує новий підхід, за яким офіс намагається розслідувати справи не тільки в Україні, але і в багатьох ситуаціях», — пояснив Карім Хан.
- Російські військові стратили на полі бою щонайменше 93 українських військовополонених, а 80% випадків страт українських військовополонених зафіксували саме цього року.